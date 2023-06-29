Nissan готує недорогий екстремальний пікап для серйозного бездоріжжя (фото)

У Nissan Navara збільшено кліренс, він отримав захисний пластиковий обвіс і позашляхову гуму. Пікап оснащений 190-сильним турбодизелем.

Лінійку Nissan Navara 2023 поповнить нова модифікація підвищеної прохідності. Перші зображення пікапа потрапили в інтернет — їх опублікував сайт Autohome.

Пікап отримав масивні бампери та пластиковий обвіс Фото: autohome.com.cn

Новий Nissan Navara має агресивніший вигляд, ніж стандартна версія. У пікапа величезна чорна решітка радіатора, захисний пластиковий обвіс і масивні бампери, скошені знизу. Крім того, встановлено 18-дюймові сталеві диски з позашляховими шинами. На даху з'явився багажник, а в кузові — сталеві дуги. Кліренс пікапа збільшено.

Салон Nissan Navara не розсекретили, проте відомо, що він не зазнає змін. Автомобіль отримає нове зносостійке оздоблення салону.

Пікап Nissan Navara зберіг 2,5-літровий турбодизель потужністю 190 к. с. На вибір запропоновано 6-ступінчасту механічну і 7-ступінчасту автоматичну КПП. Повний привід зі знижувальною передачею залишився без змін.

Авто оснащене 190-сильним турбодизелем Фото: autohome.com.cn

Позашляхова версія Nissan Navara надійде в продаж до кінця нинішнього року. Вартість становитиме 25,6 тис. доларів за пікап із механічною КПП і 30 тис. доларів — за варіант з автоматом.

Раніше Фокус повідомляв, що на українському ринку з'явилися недорогі китайські пікапи на базі Nissan Navara.

Також ми писали, що Nissan Navara отримав електричну версію.