В Україні з'явився новітній електрокросовер Audi із запасом ходу 600 км (фото)

Електрокросовер Audi Q8 Sportback e-tron оснащений двома моторами загальною потужністю 408 к. с. Він розганяється до 100 км/год за 5,6 с і може проїхати 600 км без підзарядки.

У Києві помітили новий Audi Q8 Sportback e-tron. Купеподібний електричний кросовер тільки нещодавно з'явився на українському ринку і коштує від 2,3 мільйона гривень. Фото електрокара з'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Електромобіль являє собою глибоко модернізовану версію флагманського Audi Sportback e-tron. Під час оновлення модель не тільки перейменували, а й змінили їй радіаторну решітку, оптику і бампери, а також поліпшили аеродинаміку. У салоні замінили кермо і поліпшили оздоблення.

Електрокросовер Audi Q8 Sportback e-tron в Україні поки що запропонований у двох повнопривідних версіях — на 340 і 408 к. с. На фото потрапив потужніший варіант, який коштує від 2,75 млн гривень. Він розганяється до 100 км/год за 5,6 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 200 км/год. Пізніше також має з'явитися 496-сильний кросовер Audi SQ8 Sportback e-tron.

Електромобіль Audi Q8 Sportback e-tron отримав батарею ємністю 104 кВт∙год, а його запас ходу становить 600 км. Оснащення кросовера включає пневмопідвіску.

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