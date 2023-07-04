Двері як у Lamborghini та автопілот: у Китаї показали дешевого конкурента Tesla (фото)
Седан GAC Aion Hyper GT вирізняється оригінальним дизайном із дверцятами, що піднімаються вгору. Китайський електромобіль запропонований у кількох версіях із запасом ходу до 710 км.
У Китаї надійшов у продаж новий GAC Aion Hyper GT. Екстравагантний електричний седан коштує від 219 900 до 339 900 юанів ($30 370 — 46 950) — як Toyota Camry. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Електромобіль GAC Aion Hyper GT — стрімкий обтічний седан з низьким (0,197) коефіцієнтом аеродинаміки. У нього виражений "ніс", аркоподібний дах, висувні дверні ручки і спойлер.
Найоригінальніша риса GAC Aion Hyper GT — його передні двері, які піднімаються вгору, як у Lamborghini. Задні двері при цьому звичайні. За габаритами авто можна порівняти з Tesla Model S.
Розміри GAC Aion Hyper GT 2023:
- довжина — 4886 мм;
- ширина — 1885 мм;
- висота — 1449 мм;
- колісна база — 2920 мм.
У салоні встановлено тоненьку віртуальну панель приладів і великий 14,6-дюймовий тачскрін. Передні сидіння розділені високим центральним тунелем. Оснащення включає функцію розпізнавання обличчя (Face ID), дві бездротові зарядки для смартфонів і акустику з 23 динаміками, а пізніше додадуть автопілот.
Китайський електромобіль GAC Aion Hyper GT запропоновано в задньопривідній 245-сильній і повнопривідній 340-сильній версіях. Розгін до 100 км/год займає, відповідно, 6,5 і 4,9 с.
Для задньопривідного варіанту пропонують батареї на 60 і 70 кВт∙год: запас ходу становить 560 і 600 км, відповідно. У повнопривідного GAC Aion Hyper GT ємність батареї — 80 кВт∙год, що дає змогу проїхати 710 км без підзарядки.
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