Новий Duster 2024 помітили на дорогах до презентації (фото)

Dacia/Renault Duster стане більшим і виразнішим на вигляд. Кросовер більше не оснащуватимуть дизелем, але зате з'явиться гібридна версія.

В Іспанії під час випробувань помітили новий Duster третього покоління. Недорогий кросовер проходить фінальні тести, адже його презентують наприкінці нинішнього року, а у 2024-му стартують його продажі. Про це повідомляє сайт Motor.es.

Кросовер підросте в розмірах Фото: Motor.es

Новий Duster 2024 цього разу закамуфлювали менше, ніж помічені раніше прототипи, що дає можливість розгледіти риси його дизайну. Зовнішність бюджетного кросовера стане виразнішою.

Гранований дизайн Duster 2024 буде витриманий у стилі концепт-кара Dacia Bigster. У кросовера масивні бампери та розширені крила. Також звертають на себе увагу тоненькі діодні фари і широкий повітрозабірник у бампері.

Dacia/Renault Duster третього покоління побудують на сучасній платформі CMF-B, як Nissan Juke, Renault Clio і Captur. Він трохи підросте в розмірах і стане комфортнішим.

Дизайн Duster стане виразнішим Фото: Motor.es

З лінійки Duster 2024 року зникнуть дизельні двигуни. На вибір запропонують 1,2-літрові бензинові турбомотори на 120 і 140 к. с., а також 160-сильну гібридну установку E-Tech. Залишиться і варіант із заводським ГБО.

Раніше Фокус повідомляв, що під час тестів також бачили новий недорогий електромобіль Renault.

Також ми писали, що у Duster незабаром з'явиться молодший брат.