Бюджетний брат Lexus: новий Toyota Land Cruiser Prado розсекретили до прем'єри (фото)

Новий Toyota Land Cruiser Prado буде орієнтований на ринок США та сильно відрізнятиметься зовні від Land Cruiser 300. Новинка отримає сучасні системи безпеки, а також змінену гаму силових установок.

Toyota вперше показала зовнішність нового Land Cruiser Prado. Дизайн позашляховика буде натхненний попередніми поколіннями моделі. Про це розповіли на сайті Motor1.

На першому офіційному знімку зображено силует нового Toyota Land Cruiser Prado поруч з моделлю FJ40 1960-х років. Можна помітити, що позашляховик буде схожий на новий Lexus GX.

Новий Toyota Land Cruiser Prado буде натхненний моделлю першого покоління Фото: Toyota

Новий Toyota Land Cruiser Prado буде орієнтований на ринок США. Модель отримає безліч відмінностей порівняно з Land Cruiser 300.

Найімовірніше, Toyota Land Cruiser Prado наступного покоління отримає дизайн з елементами ретростилю. Спереду з'являться великі фари прямокутної форми та масивна решітка радіатора.

Ззаду з'являться великі ліхтарі Фото: Toyota

Очікується, що новинка буде орієнтована на бездоріжжя. Позашляховик отримає високий дорожній просвіт і міцну підвіску.

Новий Toyota Land Cruiser Prado отримає сучасні системи безпеки, а також змінену гаму силових установок. Більшість бензинових двигунів можуть бути доповнені електромотором.

Новинка буде побудована на рамній платформі TNGA-F. Таку саму архітектуру використовує Toyota Land Cruiser 300.

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