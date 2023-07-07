Культове авто з фільму "Назад у майбутнє" пішло з молотка за ціною суперкара (фото, відео)

DeLorean DMC12 побудований для фільму "Назад у майбутнє" і використовувався в якості шоукара на студії Universal. Автомобіль чудово зберігся.

У Лос-Анджелесі на аукціоні Propstore продали знаменитий DeLorean DMC12 1981 року. За авто з фільму "Назад у майбутнє" віддали цілих 252 000 доларів. Про це повідомляє видання The Sun.

Авто використовували як шоукара на студії Universal

З молотка пішла точна копія автомобіля, що знімався в культовому фільмі. Для кінотрилогії підготували три "машини часу" DeLorean DMC12, проте ще кілька авто створили для різноманітних шоу та промо-акцій. Саме такий DeLorean і продали — його використовували як шоукар на студії Universal. Він чудово зберігся.

DeLorean відмінно зберігся

DeLorean DMC12 в точності повторює оригінальне авто з фільму "Назад у майбутнє". Він оснащений так званим "конденсатором потоку", який, за сюжетом кіно, давав змогу переміщатися в часі. Для подорожі в минуле або майбутнє DeLorean DMC12 необхідно було розігнати до 88 миль/год (141,6 км/год).

Спортивне купе DeLorean DMC12 випускали з 1981 по 1983 роки і всього зібрали близько 8,5 тис. авто. Серед його особливостей — двері, що піднімаються догори, і нефарбований кузов із полірованої сталі.

DeLorean DMC12 виявився комерційно провальним через низьку якість збірки та малопотужний 140-сильний V6. Однак фільм "Назад у майбутнє" прославив модель вже після припинення її виробництва і зробив авто культовим. До слова, DeLorean є і в Україні.

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