Новий електрокросовер Renault Scenic розсекретили до прем'єри (фото)

Новий Renault Scenic не буде схожий на модель поточного покоління. Електрокросовер буде запропоновано в кількох версіях із запасом ходу близько 500 км на одному заряді.

Нове покоління популярної моделі Renault Scenic, яка вперше стане електромобілем, помітили під час тестів на дорогах. Дизайн новинки сильно відрізнятиметься від знайомого мінівена. Подробиці розповіли на сайті Autoexpress.

Новий Renault Scenic отримає футуристичний дизайн без решітки радіатора. Спереду з'явиться роздільна оптика з денними ходовими вогнями трикутної форми.

Спереду з'явиться роздільна оптика Фото: AutoExpress

Тестовий прототип прикритий камуфляжем, але вже помітно те, що серійна версія моделі сильно відрізнятиметься від концепт-кара H1st Vision, який був показаний у червні. Автомобіль отримає традиційний силует кросовера, але його дизайн не буде стриманим.

Renault Scenic E-Tech отримає традиційний силует кросовера Фото: AutoExpress

Задні ліхтарі будуть з'єднані світлодіодною смугою. Вони отримають 3D-графіку, яка створює ефект об'ємного зображення.

Задні ліхтарі кросовера будуть з'єднані в один блок Фото: Avarvarii

Новинка буде заснована на платформі CMF-EV, яка вже знайома за моделлю Renault Megane E-Tech. Електрокросовер розділить багато елементів силової установки з Nissan Ariya.

Відомо, що новий Renault Scenic буде доступний тільки в п'ятимісному виконанні. Цілком імовірно, що в майбутньому з'явиться семимісний варіант Grand Scenic.

Найімовірніше, новинка буде запропонована з кількома акумуляторними батареями на вибір. Найдешевша модифікація може бути оснащена акумулятором місткістю 40 кВт⋅год і запасом ходу близько 320 км. Топова версія отримає акумулятор на 87 кВт⋅год і зможе проїхати близько 500 км на одному заряді.

З чуток, Renault Scenic E-Tech надійде в продаж у Європі у 2024 році. Він складе конкуренцію популярному електрокросоверу Volkswagen ID.4.

Раніше Фокус писав, що новий бюджетний електромобіль Renault 5 E-Tech вперше помітили під час тестів на дорогах.