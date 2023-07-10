BYD показав стильний і недорогий гібрид із рекордним запасом ходу на електротязі (фото)

Новий BYD Seal DM-i пропонують у двох варіантах за потужністю. Седан здатен проїхати до 200 км у повністю електричному режимі.

У модельному ряду BYD незабаром з'явиться новий великий седан Seal DM-i. Гібрид Е-класу надійде в продаж за ціною приблизно від 170 000 юанів ($23 500) під кінець нинішнього місяця. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий BYD Seal DM-i — серійна версія концепт-кара Destroyer 07, представленого навесні на автошоу в Шанхаї. Примітно, що в лінійці марки є ще й електрокар BYD Seal, проте гібрид є абсолютно іншою моделлю і більшим за розмірами.

Седан приваблює стрімким силуетом Фото: BYD Auto

Габарити BYD Seal DM-i:

довжина — 4980 мм;

ширина — 1890 мм;

висота — 1495 мм;

колісна база — 2900 мм;

маса — 1830 кг.

Новий BYD Seal DM-i відрізняється від тезки і дизайном. У нього широка решітка радіатора, тоненькі фари і рельєфні боковини. Салон гібрида не показали, але відомо, що він отримає віртуальний щиток приладів і тачскрін, що обертається.

Запас ходу на електротязі — до 200 км Фото: BYD Auto

Китайський седан запропонований у двох версіях. Обидві вони оснащені 1,5-літровою 138-сильною турбочетвіркою, а потужність електромотора становить 197 або 217 к. с. Запас ходу в електричному режимі — 200 і 121 км, відповідно. Це рекордні показники для гібридів, що підзаряджаються.

Раніше Фокус повідомляв, що в Європі з'явиться недорогий електрокар BYD із запасом ходу 400 км.

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