Тільки 4 циліндри: розкрито подробиці двигунів нового Toyota Land Cruiser Prado

Новий Toyota Land Cruiser Prado запропонують у бензинових, дизельних і гібридних версіях. Усі вони є чотирициліндровими.

В інтернет потрапила свіжа інформація про новий Toyota Land Cruiser Prado. Цього разу в мережу просочилися подробиці двигунів позашляховика — вони стали відомі австралійському сайту Drive.

З'ясувалося, що новий Toyota Land Cruiser Prado буде доступний виключно в чотирициліндровому виконанні. Від попередника він успадкує 2,7-літровий 163-сильний бензиновий двигун і 2,8-літровий турбодизель на 204 або 224 к. с.

Лінійку вперше поповнить гібридна версія Фото: Toyota

Позашляховик не отримає 3,5-літровий V6 твін-турбо, як споріднений Lexus GX 2024 і старший брат Toyota Land Cruiser 300. Замість цього йому готують 2,4-літрову 275-сильну турбочетвірку від Lexus RX. Цей же мотор стане основою і для силової установки гібрида Prado — у Lexus її віддача становить 371 к. с.

Новий Toyota Land Cruiser Prado отримає заводське позначення 250. Як відомо, він буде побудований на рамній платформі TNGA-F від Land Cruiser 300. Очікується, що позашляховик запропонують у кількох версіях із різним дизайном.

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