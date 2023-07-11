У Європі помітили вражаючий суперкар Ferrari на українських номерах (фото)

Ferrari F12 Berlinetta випущений у 2013 році, але його характеристики заслуговують на повагу навіть через 10 років. 740-сильний суперкар розганяється до 100 км/год за 3,1 с і здатний розвинути 340 км/год.

У бельгійському місті Брюгге сфотографували рідкісний суперкар Ferrari F12 Berlinetta. У дорогого авто номери Київської області. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Яскраво-червоний суперкар Ferrari дуже ефектно виглядає на вузьких середньовічних вуличках Брюгге. Автомобіль є рідкісним навіть у Європі.

Суперкар оснащений 740-сильним V12

За даними журналістів ТопЖира, цей Ferrari F12 Berlinetta раніше неодноразово бачили в Києві. Одного разу його навіть зупиняла поліція. Наразі не відомо, яким способом і коли рідкісне авто вивезли до Європи.

Суперкар Ferrari F12 Berlinetta випущений у 2013 році, але його характеристики вражають і зараз. Купе оснащене високооборотистим 6,3-літровим V12, що розвиває 740 к. с. при 8250 об/хв.

Із 7-ступінчастою роботизованою КПП із двома зчепленнями розгін до 100 км/год займає 3,1 с, а до 200 км/год — за 8,5 с. Максимальна швидкість Ferrari F12 Berlinetta становить 340 км/год. Суперкар отримав карбоново-керамічні гальма, адаптивні амортизатори та активний диференціал.

Ferrari F12 Berlinetta здатний розвинути 340 км/год

Агресивний і стрімкий дизайн Ferrari F12 Berlinetta розроблено у співпраці з ательє Pininfarina. Салон суперкара оздоблений шкірою і карбоном.

Раніше Фокус повідомляв, що в Польщі бачили надшвидкісний суперкар McLaren 720S на українських номерах.

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