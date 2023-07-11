Ford показав новий спортивний електрокросовер Mustang Mach-E (відео)

Ford Mustang Mach-E отримає нову заряджену версію, яка стане швидшою за модифікацію GT. За чутками, ця модифікація оснащуватиметься ралійними технологіями.

Ford показав тизер нової зарядженої версії електрокросовера Mustang Mach-E. Прем'єра новинки відбудеться на Фестивалі швидкості в Гудвуді. Про це повідомили на сайті Motor1.

У першому тизері показано кілька модифікацій Ford Mustang Mach-E. Позаду знаходиться загадкова версія електрокросовера, яка стане найшвидшою в лінійці.

У ролику заряджений електрокросовер їздить дорогою, після чого вирушає на ґрунтову дорогу. Найімовірніше, це натяк на те, що нова версія Ford Mustang Mach-E отримає ралійні технології.

Топова версія Ford Mustang Mach-E GT Performance Edition оснащена двома електромоторами потужністю 480 к.с. і 860 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,5 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 200 км/год. Найімовірніше, нова модифікація буде ще швидшою.

Також на Фестивалі швидкості в Гудвуді представлять новий перегоновий болід Ford Mustang GT3. Компактний електрокросовер Ford Explorer стане ще одним доповненням заходу.

Раніше Фокус писав, що Ford завершив виробництво популярного хетчбека Fiesta.