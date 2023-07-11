Єдиний у своєму роді: презентовано найекстремальніший суперкар Ferrari (фото)

Новий Ferrari KC23 побудований на базі гоночної моделі 499 GT3. Легке карбонове купе оснащене 600-сильним V8 твін-турбо.

Ferrari показали вражаючий суперкар KC23. Трекова модель випущена в одному-єдиному екземплярі на замовлення давнього клієнта італійської марки. Про це повідомляється на її офіційному сайті.

Двері суперкара піднімаються вгору Фото: Ferrari

По суті, новий Ferrari KC23 є гоночним болідом. В його основі лежить дуже успішний Ferrari 488 GT3, який виграв 530 різних змагань у різних чемпіонатах по всьому світу.

Шасі Ferrari 488 GT3 зберегли, а ось карбоновий кузов у KC23 повністю новий. Дизайн вийшов стрімким і елегантним, хоча насправді він продиктований міркуваннями аеродинаміки.

Суперкар побудований на базі гоночного Ferrari 488 GT3 Фото: Ferrari

У авто величезне антикрило і карбоновий обвіс. Також звертають на себе увагу двері, що піднімаються догори, тоненькі діодні фари і ліхтарі.

Салон Ferrari 488 GT3 практично не змінився. Суперкар отримав кермо-штурвал, цифровий щиток приладів і ковшоподібні крісла, а в оздобленні поєднуються карбон і алькантара. Замість дзеркал заднього виду встановили камери.

Салон оздоблений карбоном і алькантарою Фото: Ferrari

Суперкар Ferrari KC23 оснащений 3,9-літровим V8 твін-турбо на 600 к.с. і 700 Нм. У парі з ним працює 6-ступінчаста секвентальна КПП.

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