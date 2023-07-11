Розкрито подробиці нового Sandero: він стане бюджетним електромобілем (фото)

Новий Sandero 2027 стане бюджетною альтернативою електромобілю Renault 5. Хетчбек запропонують у позашляховому виконанні.

Опубліковано перше зображення нового Dacia/Renault Sandero четвертого покоління. Бюджетна модель з'явиться 2027 року і кардинально зміниться — стане електричною. Про це пише британське видання Autocar.

Новий Sandero позиціонують як доступний бюджетний електромобіль. Генеральний директор Dacia Денис Ле Вот пояснив, що компанія не зацікавлена у створенні дорогих електрокарів вартістю понад 35 000 євро.

Нинішнє покоління Sandero випускають з 2020 року Фото: Dacia

Найімовірніше, електромобіль Dacia Sandero буде запропоновано виключно у варіанті підвищеної прохідності — на кшталт нинішнього Stepway. На рендері у авто збільшений кліренс і встановлений пластиковий позашляховий обвіс. Дизайн Sandero буде витримано в новому гранчастому стилі Dacia, який дебютує на Duster третього покоління.

Модель побудують на платформі CMF-BEV, тобто це буде більш доступна альтернатива новому Renault 5. У нього ж можуть запозичити і 136-сильний мотор.

Денис Ле Вот заявив, що не варто очікувати від Sandero 2027 запасу ходу понад 500 км. Заради зниження собівартості електрокар оснастять невеликою батареєю.

Цілком можливо, що батарею візьмуть у того ж Renault 5. Нагадаємо, що в електрокара її ємність — 40 або 52 кВт∙год, а запас ходу становитиме 300-400 км.

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