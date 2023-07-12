Підроблений кабріолет Ferrari пішов з молотка за ціною справжнього суперкара (фото)

Копія Ferrari 250 GT California Spider побудована на базі BMW Z8 і оснащена двигуном від Corvette. Кузов і салон суперкара відтворили до найменших деталей.

У США на аукціоні Bring a Trailer продали клон Ferrari 250 GT California Spider 1961 року. Хоча кабріолет не оригінальний, за нього віддали 267 000 доларів — як за новий Ferrari Roma. Про це повідомляється на сайті аукціону.

Суперкар побудований на шасі BMW Z8 Фото: Bring a Trailer

Ціна підробленого суперкара доволі висока, але слід зазначити, що оригінальний Ferrari 250 GT California Spider набагато дорожчий. Загалом випущено тільки 106 таких кабріолетів і зараз їхня вартість доходить до 20 мільйонів доларів.

Кабріолет оснащений 505-сильним двигуном від Corvette Фото: Bring a Trailer

Копія Ferrari California Spider побудована на шасі BMW Z3 1998 року. Кузов виконаний зі склопластику і до найменших деталей повторює дизайн оригінального суперкара.

Ретельно відтворено і шкіряний салон Ferrari 250. Водночас автомобіль отримав електропривод сидінь, кондиціонер, підсилювач керма, ABS та аудіосистему Bose.

Салон Ferrari відтворено до найменших деталей Фото: Bring a Trailer

Клон Ferrari California оснащений величезним 7,0-літровим V8 на 505 к. с. від Chevrolet Corvette Z06 2007 року. У парі з ним працює 6-ступінчаста механічна КПП. Кабріолет отримав самоблокувальний диференціал і регульовані амортизатори.

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