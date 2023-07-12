Популярний хетчбек Ford може повернутися як електромобіль: перші подробиці

Найімовірніше, Ford Fiesta отримає електричного наступника на платформі Volkswagen MEB. Новинка може стати найдешевшою моделлю бренду.

Популярний хетчбек Ford Fiesta було знято з виробництва в Європі. Стало відомо, що модель можуть відродити як електромобіль. Про це розповіли на сайті InsideEVs.

Глава Ford Europe з легкових автомобілів Мартін Сандер заявив, що Fiesta в майбутньому може повернутися як електромобіль. Він зазначив, що новинку можуть побудувати на базі доступного електрокара Volkswagen.

Ford і Volkswagen уже працювали разом над створенням електрокросовера Explorer нового покоління. Він заснований на платформі Volkswagen MEB.

Сандер зазначив, що поки що остаточного рішення про долю Ford Fiesta не ухвалено. Тому не виключено створення електричного наступника моделі й на іншій платформі.

Ford уклав угоду з Volkswagen Group про створення двох електромобілів на базі платформи MEB. Одним з них є Ford Explorer, а друга модель поки що не розкривається.

За чутками, новий Ford Fiesta буде заснований на найдешевшому електромобілі Volkswagen — серійній версії ID.2 all. Модель коштуватиме менше ніж 27 000 доларів і може дебютувати вже у 2024 році.

Раніше Фокус писав, що Ford показав тизер нової зарядженої версії електрокросовера Mustang Mach-E.