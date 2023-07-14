Geely і Volvo готують стильний і потужний гібридний кросовер за $20 000 (фото)

Новий Lynk & Co 06 змінився зовні та став виразнішим на вигляд. У кросовера з'явилася економічна гібридна версія потужністю 299 к. с.

В інтернеті з'явилися фото Lynk & Co 06 2024. Компактний кросовер від преміального підрозділу концерну Geely пройшов ґрунтовну модернізацію і надійде в продаж до кінця року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Кросовер Lynk & Co 06 — спільна розробка Geely та Volvo. Модель побудована на платформі ВМА, яку розробили за участю фахівців шведського бренду. Вартість базової версії авто становить близько 20 000 доларів і кросовер має шанси з'явитися в Європі, адже бренд Lynk & Co там уже представили.

Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова Фото: CarNewsChina

Модель оновили в дусі старшого брата Lynk & Co 08. Дизайн став більш гранчастим, а передня частина повністю нова — замінено бампер, оптику, решітку радіатора і капот. Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.

На вибір запропоновано колісні диски діаметром 18 і 19 дюймів. Також новий Lynk & Co 06 дещо підріс у розмірах. Салон кросовера ще не показали.

Розміри Lynk & Co 06 2024:

довжина — 4350 мм;

ширина — 1820 мм;

висота — 1625 мм;

колісна база — 2640 мм.

Кросовер Lynk & Co 06 збереже 1,5-літровий 190-сильний турбомотор Volvo. Новинкою стане економічний гібрид з 1,5-літровим бензиновим двигуном на 120 к. с. і 218-сильним електромотором — їх сумарна віддача складе 299 к. с. Він отримає батарею на 19,1 кВт∙год і зможе проїхати 102 км в електричному режимі, а його максимальна швидкість становитиме 178 км/год.

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