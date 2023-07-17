Найшвидший універсал Audi в історії показали до прем'єри (фото)

Audi RS6 GT складе конкуренцію найшвидшим універсалам на планеті. Новинку можуть оснастити 700-сильним двигуном, а розгін від 0 до 100 км/год становитиме близько 3,2 секунди.

На перегоновому треку Нюрбургринг помітили заряджений універсал Audi RS6 у новій топовій версії. Вона буде ще більш екстремальною, ніж модифікація Performance. Про це розповіли на сайті Motor1.

Audi RS6 GT (передбачувана назва) відрізняється новими кузовними елементами. Вони включають збільшений спойлер ззаду та модернізований дифузор.

Ззаду з'являться нові спойлер і дифузор Фото: Motor1.com

Передня частина універсала вкрита камуфляжем, тому можна очікувати на змінений бампер. Найімовірніше повітрозабірники стануть більшими.

У бічних крилах з'являться вертикальні повітрозабірники. Вони необхідні для охолодження гальмівної системи.

На крилах з'явилися повітрозабірники Фото: Motor1.com

Усередині тестового прототипу встановлено каркас безпеки. Найімовірніше, він не буде доступний для серійної версії моделі.

З чуток, Audi RS6 GT оснастять 4,0-літровим двигуном потужністю близько 700 к.с. і 900 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займатиме близько 3,2 секунди, а максимальна швидкість становитиме 305 км/год. Новинка надійде в продаж уже в другій половині 2023 року.

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