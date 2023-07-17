У продажу на Alibaba: у Китаї створили найдешевший електропозашляховик за $1700 (фото)

Китайський позашляховик виконаний у стилі Land Rover, але водночас сягає лише 2,2 м у довжину. Електромобіль запропонований у трьох версіях за потужністю.

У Китаї створили найдешевший у світі електровнедорожник. Мініатюрний Telee Rover коштує 1700 доларів і надходить у продаж на Alibaba. Про це пише сайт Electrek.

Telee Rover — зменшена копія класичного Land Rover. Кутастий дизайн, круглі фари та широка решітка радіатора виконані в дусі знаменитої британської моделі. Двері в авто відсутні.

Довжина авто становить лише 2,2 м Фото: alibaba.com

Китайський позашляховик сягає лише 2,2 м завдовжки, а його кузов виконаний із пластику, тож маса становить лише 180 кг. Клон Land Rover нагадує збільшену в розмірах дитячу електричну машинку.

Електромобіль Telee Rover запропонований у трьох версіях — потужністю 0,7, 1,1 і 2 к. с. Максимальна швидкість становить 35-40 км/год. Свинцеві батареї ємністю 48 А∙год забезпечують запас ходу 130 км. Також у лінійці є й бензинова модель за 2400 доларів.

Кузов позашляховика виконаний із пластику Фото: alibaba.com

Позашляховик є моноприводним, а його кліренс становить лише 100 мм, тож на видатну прохідність не варто сподіватися, навіть попри те, що авто отримало позашляхову гуму.

Раніше Фокус повідомляв, що на Alibaba продається й електрична копія "гелендвагена" за 6000 доларів.

Також там продають ще дешевші електромобілі за ціною iPhone.