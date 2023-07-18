Dodge відродить знамениту потужну модель 90-х у новому форматі (фото)

Dodge Stealth повернеться на ринок у форматі великого сімейного кросовера і змінить модель Durango. Його оснастять електрифікованою силовою установкою.

Dodge Stealth повертається. Знамениту модель 90-х років відродять наприкінці 2024 або на початку 2025 року. Про це стало відомо журналістам американського видання Motor Trend.

Новий Dodge Stealth не буде схожий на свого попередника. Якщо перше покоління моделі було потужним і обтічним спорткупе на базі Mitsubishi 3000 GT, то його наступник стане великим сімейним кросовером із трьома рядами сидінь.

Кросовер змінить Dodge Durango Фото: Stellantis

Stealth стане наступником Dodge Durango — нинішнє покоління цього позашляховика незабаром знімуть з виробництва. Втім, Durango не зникне — він перетвориться на доступнішу версію рамного Jeep Wagoneer.

Характеристики Dodge Stealth поки не розголошують, але відомо, що модель буде електрифікована. За однією версією вона стане гібридом із 3,0-літровою турбошестіркою Hurricane і електромотором, побудованим на платформі Jeep Grand Cherokee.

Dodge Stealth 1994 року Фото: Bring a Trailer

За іншою версією, це буде "чистий" електромобіль на архітектурі STLA Medium концерну Stellantis. У будь-якому разі кросовер Dodge Stealth коштуватиме від 40 000 доларів, а його довжина перевищить 5 метрів.

Раніше Фокус повідомляв, що прощальний спорткар Dodge з V8 продали на аукціоні за 700 000 доларів.

Також ми писали, що Chevrolet показали недорогий сімейний кросовер за 35 000 доларів.