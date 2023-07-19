Рослини в салоні та селфі-камера: представлено найнезвичайніший електрокар Volkswagen (фото)

Новий Volkswagen ID.Buzz тюнінгували в стилістиці хіпі. У електромобіля психоделічне розфарбування і рослини в салоні.

Електромобіль Volkswagen ID.Buzz отримав оригінальну версію. Фургон допрацювали в стилі 60-х років. Про це повідомляє офіційний сайт німецького автовиробника.

Фургон стане фотозоною на фестивалі Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen Glamper Van (саме так назвали проєкт) підготували до фестивалю PennFest у Великій Британії. Там він стане свого роду фотозоною, де кожен зможе зробити селфі.

Фургон Volkswagen Glamper Van повертає нас в епоху хіпі. Він отримав психоделічне різнокольорове розфарбування.

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У салоні на підлозі з'явився штучний газон, а на стінах — рослини. Ззаду встановили диван із яскравим покривалом. Для знімків встановлено селфі-камеру, а під час обробки фото можна використовувати різні фільтри.

У салоні фургона з'явилися рослини і диван Фото: Volkswagen

За основу взяли фургон Volkswagen ID.Buzz зі стандартною колісною базою і заднім приводом. Електромобіль оснащений 204-сильним мотором і батареєю ємністю 82 кВт∙год. Він розганяється до 100 км/год за 10,2 с і розвиває 145 км/год, а його запас ходу становить 410 км.

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