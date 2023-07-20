Виявлено культовий 18-річний суперкар від Honda у стані нового авто (фото)

Acura/Honda NSX — єдиний суперкар в історії японського автовиробника. Розробити знамениту модель допоміг триразовий чемпіон "Формули-1" Айртон Сенна.

У США знайшли ідеально збережену Acura NSX 2005 року. Суперкар виглядає як новий і є справжньою капсулою часу. Про це повідомляє сайт аукціонного дому RM Sotheby's, який виставив авто на продаж.

Пробіг авто становить 8227 км Фото: RM Sotheby's

Ця Acura NSX у версії T зі знімним дахом — одна з останніх випущених екземплярів моделі, адже перше покоління суперкара припинили складати саме в 2005 році. За 18 років автомобіль проїхав лише 8227 км.

Acura NSX 2005 року дуже рідко залишала опалювальний гараж. Лакофарбове покриття кузова у відмінному стані, а салон і зовсім має вигляд як новий.

Салон Acura NSX виглядає як новий Фото: RM Sotheby's

У 2022 році авто пройшло техобслуговування із заміною витратних матеріалів. Саме збереженням обумовлена висока ціна Acura NSX: за неї хочуть виручити від 225 до 275 тисяч доларів.

Середньомоторний суперкар від Honda оснащений 3,2-літровим V6 потужністю 280 к. с. і 6-ступінчастою механічною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 5,7 с і розвиває 274 км/год.

Суперкар оснащений 280-сильним V6 Фото: RM Sotheby's

Нагадаємо, що Acura/Honda NSX — єдиний суперкар в історії японської корпорації. У створенні першого покоління моделі брав участь триразовий чемпіон "Формули-1" Айртон Сенна. В Японії та Європі модель продавали під маркою Honda, а в Америці — як Acura.

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