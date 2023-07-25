Новий Chevrolet Camaro показали на першому зображенні: на модель чекають кардинальні зміни

Новий Chevrolet Camaro радикально зміниться і вперше стане електромобілем. Дизайн купе стане стрімкішим і агресивнішим.

Опубліковано перший рендер нової спортивної моделі від Chevrolet. Найімовірніше, саме так виглядатиме новий Chevrolet Camaro, який мають представити після 2024 року. Зображення з'явилося на офіційній сторінці концерну General Motors в Instagram.

Автором дизайну авто є провідний стиліст General Motors Браян Малчевскі. Його проект має стрімкий та агресивний вигляд.

Фінальний Chevrolet Camaro Collectors Edition Фото: General Motors

Новий Chevrolet Camaro вирізняється класичними пропорціями з довгим капотом і зсунутим назад салоном. У авто похилий дах, тоненькі діодні фари і численні повітрозабірники.

Нагадаємо, що нинішній Chevrolet Camaro припинять випускати в січні 2024 року і незабаром у продаж надійде лімітована "прощальна" версія моделі шостого покоління Collector's Edition.

Сьома ж генерація Chevrolet Camaro з'явиться не одразу — в General Motors вирішили взяти паузу і готують перезапуск легендарної моделі. Очікується, що вона кардинально зміниться і стане електричною, як новий Dodge Charger. Це підтверджує і рендер купе, адже у нього немає решітки радіатора і повітрозабірників.

Раніше Фокус повідомляв, що Chevrolet представили великий сімейний кросовер за ціною від $35 000.

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