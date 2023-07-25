ДТП на мільйон: в аварії розбили дорогий 1000-сильний суперкар Ferrari (відео)

Ferrari SF90 Stradale — флагманський суперкар у сучасній лінійці марки. 1000-сильне гібридне купе здатне розігнатися до 100 км/год за 2,5 с і розвинути 340 км/год.

У Канаді в ДТП потрапив Ferrari SF90 Stradale. Суперкар зазнав серйозних пошкоджень і його відновлення буде дуже складним. Фото і відео з авто опублікували на сторінці supercar.fails в Instagram.

Аварія сталася в місті Келоуна в провінції Британська Колумбія. Водій Ferrari SF90 Stradale втратив контроль над суперкаром і на великій швидкості врізався в припарковані машини.

Суперкар зазнав серйозних пошкоджень

Суперкар Ferrari серйозно пошкоджено — у нього розбита передня частина, постраждали праві двері та крила. У салоні спрацювали подушки безпеки.

Ремонт карбонового кузова буде недешевим і не виключено, що суперкар не підлягає відновленню. Крім Ferrari, також постраждали ще три авто.

Водій Ferrari відбувся легкими забоями і самостійно покинув машину. Йому висунули звинувачення в небезпечній їзді та відмові від огляду на алкоголь і заарештували, але пізніше випустили під заставу.

Суперкар Ferrari SF90 Stradale — флагманська модель італійської марки. Повнопривідне купе оснащене 4,0-літровим V8 твін-турбо і трьома електромоторами загальною потужністю 1000 к. с. Воно розганяється до 100 км/год за 2,5 с і розвиває 340 км/год. Вартість авто може сягати мільйон доларів.

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