Яскрава капсула часу: виявлено 30-річний суперкар Ferrari з пробігом 570 км (фото)

Ferrari 348 TB простояв 30 років у гаражі в Німеччині і не виїжджав на дороги. Суперкар ідеально зберігся і має вигляд як новий.

У Німеччині виявили ідеально збережений суперкар Ferrari 348 TB 1993 року. За 30 років він проїхав лише 570 км. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Суперкар 30 років зберігали в гаражі Фото: carscoops.com

Це купе Ferrari 348 TB три десятиліття простояло в гаражі в Німеччині і не експлуатувалося. Нинішньої весни ця капсула часу була перевезена в США.

Салон Ferrari 348 ідеально зберігся Фото: carscoops.com

Автомобіль ідеально зберігся і виглядає так, ніби щойно куплений в автосалоні. У нього ідеальний стан лакофарбового покриття та салону, а також рідна гума. Оснащення включає кондиціонер, центральний замок і електросклопідйомники.

Утім, тривалий простій не йде на користь його агрегатам, тож нещодавно автомобіль пройшов техобслуговування із заміною фільтрів, ременів, акумулятора та прокладок. Тепер Ferrari 348 TB 1993 року планують продати на аукціоні.

Автомобіль оснащений 295-сильним V8 Фото: carscoops.com

Суперкар Ferrari 348 випускали з 1989 по 1995 роки і він був початковою моделлю в лінійці італійської марки. Купе оснащене 3,4-літровим V8 потужністю 300 к.с. і 5-ступінчастою механічною КПП. Він розганяється до 100 км/год за 5,6 с і розвиває 275 км/год.

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