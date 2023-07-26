Перезапуск альянсу: Renault і Nissan оголосили про новий формат співпраці

Альянс Renault-Nissan буде реорганізовано. Renault Group відмовиться від частини акцій Nissan Motor Co, а японський концерн інвестує 600 мільйонів євро в електромобілі Renault.

Альянс Renault-Nissan буде реорганізовано. Керівництво двох автогігантів погодило нові умови співпраці. Про це повідомляється на офіційному сайті Renault.

Nissan Motor Co і Renault Group домовилися внести зміни в умови так званого перехресного володіння акціями. Автовиробники збережуть по 15% акцій один одного.

Наразі Renault Group володіє 43,4% акцій Nissan Motor Co, тому 28,4% будуть передані в спеціальний траст і надалі продані. Renault продовжить отримувати дивіденди з цих акцій до продажу.

У свою чергу, Nissan Motor Co зобов'язується інвестувати 600 мільйонів євро в європейський електричний підрозділ Renault Ampere. Реструктуризацію альянсу планують завершити в четвертому кварталі нинішнього року.

"Підписані сьогодні угоди дають нам змогу перейти до наступного розділу альянсу. Вони зміцнюють наше давнє партнерство і максимізують створення цінності для кожного члена альянсу. Це також закладає основу для нового збалансованого, справедливого та ефективного управління", — заявив голова правління Renault-Nissan Жан-Домінік Сенар.

Нагадаємо, Renault-Nissan Aliance утворився 1999 року. У 2016 році до нього приєдналася компанія Mitsubishi, пакетом акцій якої володіє Nissan.

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