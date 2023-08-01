Ретродизайн і понад 400 сил: презентовано новий спорткар Nissan (фото)

Спорткар Nissan Z Nismo оснащений потужнішим турбомотором на 420 к. с. У купе доопрацьовані ходова і аеродинаміка, а дизайн став яскравішим.

Лінійку Nissan Z 2024 поповнить топова заряджена версія. Підготували її в підрозділі Nismo і з осені стартують продажі купе за ціною від $64 500. А поки що на офіційному сайті Nissan опублікували перші його фото і подробиці.

Спорткар отримав обвіс і 19-дюймові диски Фото: Nissan

Новий Nissan Z Nismo отримав надбавку в потужності. Його 3,0-літровий V6 твін-турбо тепер розвиває 420 к. с. і 520 Нм. Спорткар запропонований тільки з 9-ступінчастою автоматичною КПП. Розгін до 100 км/год займає менше 5 с.

На кришці багажника встановлено спойлер Фото: Nissan

Крім того, поліпшено керованість купе Nissan. Рульове управління стало гострішим, підвіска переналаштована, а жорсткість кузова збільшена. За уповільнення відповідають збільшені гальма діаметром 380 мм спереду і 350 мм ззаду.

Салон оздоблений шкірою та алькантарою Фото: Nissan Купе отримало спортивні сидіння Фото: Nissan

Відрізнити новий Nissan Z Nismo від стандартної моделі можна, насамперед, за зміненою передньою частиною із загостреним "носом" та іншою решіткою радіатора. Також за доплату доступний дизайн у стилі класичного Nissan 240Z 1969 року. Крім того, купе отримало обвіс, задній спойлер і широкі 19-дюймові шини.

За доплату доступна версія з ретродизайном Фото: Nissan

Салон Nissan Z Nismo оздоблений шкірою та алькантарою. Крім того, встановлено спортивні ковшоподібні крісла, а у віртуальної панелі приладів змінено графіку.

Раніше Фокус повідомляв, що Nissan готує новий бюджетний кросовер.

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