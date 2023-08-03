Грузія обмежує поставки авто в Росію: в уряді виступили проти

Американські авто з Грузії вже припинили реекспортувати в РФ. З 26 вересня почне діяти аналогічна заборона і щодо машин з ЄС.

Грузія приєдналася до міжнародних санкцій і обмежує поставки автомобілів до РФ. З 1 серпня під заборону потрапили більшість авто зі США. Про це повідомляє сайт "Эхо Кавказа".

Грузія заборонила експорт і реекспорт у Росію легкових автомобілів з бензиновими і дизельними двигунами внутрішнього згоряння об'ємом понад 1,9 л, а також усіх без винятку гібридів і електромобілів зі США. Обмеження поширюються як на нові, так і на вживані авто.

З 26 вересня аналогічну заборону введуть і на експорт та реекспорт авто з Європейського союзу. Таким чином Грузія приєднається до 11-ого пакету санкцій ЄС проти Росії.

Примітно, що в уряді Грузії знайшлися противники обмежень. Міністр економіки країни Леван Давітавшвілі раніше висловив надію, що реекспорт авто з Грузії до РФ не зупиниться, оскільки він поповнює бюджет.

Дійсно, за останній рік поставки авто з Грузії в Росію зросли втричі. В умовах закриття російських автозаводів і припинення офіційних поставок нових авто до РФ було налагоджено їхній "сірий" паралельний імпорт через низку інших країн. Американські авто ввозилися в порт Батумі і з Грузії поставлялися в РФ.

Раніше аналогічні обмеження на поставку авто ввела Японія. З'ясувалося, що деякі пригнані з Країни висхідного сонця машини використовуються російськими військами в Україні.

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