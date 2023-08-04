Lamborghini презентували унікальний позашляховий суперкар (фото)

Lamborghini Huracan Sterrato Opera Unica приурочений до 60-річного ювілею бренду. Позашляховий суперкар оснащується 610-сильним двигуном і може розганятися до сотні за 3,4 секунди.

Lamborghini представили унікальний позашляховий суперкар Huracan Sterrato "Opera Unica". Він виготовлений в єдиному екземплярі. Про це повідомили на сайті бренду.

Lamborghini Huracan Sterrato "Opera Unica" присвячений 60-річному ювілею бренду. Суперкар вирізняється унікальним забарвленням, натхненним "яскравою синявою морів і небом Сардинії". На його створення знадобилося 370 робочих годин.

Зовнішній вигляд доповнюють контрастні матові колісні арки та додаткова світлотехніка на капоті. Також на даху є рейлінги.

На автомобіль встановлено матові колісні арки Фото: Lamborghini

Суперкар отримав 19-дюймові колісні диски Morus. Вони доступні й для стандартного Lamborghini Huracan Sterrato.

В інтер'єрі використовується оздоблення з вуглецевого волокна та шкіри. На тумблері над кнопкою запуску двигуна можна знайти те саме забарвлення, що й на кузові авто.

В інтер'єрі також можна зустріти унікальний елемент Фото: Lamborghini

Lamborghini Huracan Sterrato оснащується 5,2-літровим атмосферним двигуном V10 потужністю 610 к.с. і 560 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,4 секунди, а максимальна швидкість становить 260 км/год.

Позашляхова версія пропонує спеціальний режим Rally, який призначений для бездоріжжя. Загалом буде випущено 1499 таких суперкарів.

Раніше Фокус писав, що Lamborghini представили трековий суперкар для гонок на витривалість SC63 LMDh.