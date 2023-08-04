Раритети на звалищі: у США виявили секретну колекцію ретроавто (відео)
У старій коморі на звалищі та навколо нього заховані рідкісні ретроавтомобілі. У колекції зібрані раритетні старовинні Ford, Cadillac, Lincoln і Packard.
В американському штаті Південна Дакота знайшли невідому колекцію рідкісних ретроавто. Кілька десятків машин зберігаються в невеликому сараї посеред автозвалища і навколо нього. Їм присвятили відео на Youtube-каналі IowaClassicCars.
Комора зі старими машинами захована від сторонніх очей. Щоб його знайти, необхідно пройти серед рядів авто на звалищі.
Стан автомобілів у колекції різний. Заховані в сараї машини збереглися вельми непогано і потребують лише мийки. Водночас, ретроавто на вулиці проржавіли за роки просто неба.
Найстарішим у колекції є Willys-Overland 1916 року. Зібрано чимало Ford Model A та Model B 20-30-х років. Непогано зберігся Ford V8 DeLuxe 1939 року.
Найдорожчі авто в колекції — Cadillac V8 1938 року і Lincoln Zephyr 1941 року зі 110-сильним V12 під капотом. Цінними також вважаються рідкісний універсал Packard 1949 року і купе Lincoln 1956 року, але їхній стан залишає бажати кращого.
Крім того, в колекції зібрані численні американські пікапи Chevrolet, Dodge Ford, GMC і International 40-х і 50-х років.
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