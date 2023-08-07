Китайці представили розкішний мінівен з витратою палива 6 літрів на 100 км (фото)

GAC Trumpchi E9 Champion Edition PHEV отримав багате оснащення та стильний дизайн. Початкова вартість гібридного мінівена становить 48 790 доларів.

У Китаї представили розкішний гібридний мінівен GAC Trumpchi E9 Champion Edition PHEV. Новинка конкуруватиме з Toyota Alphard і BYD Denza D9. Про це повідомили на сайті CarNewsChina.

GAC Trumpchi E9 Champion Edition PHEV отримав стильний дизайн з величезною решіткою радіатора. Поруч з нею розташовані великі L-подібні фари.

Ззаду розташовані великі ліхтарі, які з'єднані світлодіодною смугою. Також на кузові є безліч хромованих деталей.

Ззаду встановлені великі L-подібні ліхтарі Фото: Weibo

Габарити GAC Trumpchi E9:

довжина — 5212 мм;

ширина — 1893 мм;

висота — 1823 мм;

колісна база — 3070 мм.

Інтер'єр розрахований на 7 посадкових місць. На передньому і другому ряду є підігрів і вентиляція сидінь. Також передбачена функція масажу.

Всередині можна знайти 14,6-дюймовий дисплей інформаційно-розважальної системи та 12,3-дюймову панель приладів. Крім цього до списку оснащення входить аудіосистема Yamaha з 12 динаміками.

В інтер'єрі розмістили два великі дисплеї Фото: autohome.com.cn

GAC Trumpchi E9 Champion Edition PHEV оснащений гібридною силовою установкою з 2,0-літровим двигуном і електромотором сумарною потужністю 373 к.с. і 630 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 8,8 секунди.

Мінівен може проїхати до 1032 км з повним баком і зарядженою батареєю, а також 106 км виключно на електротязі. Витрата палива в змішаному циклі становить 6 літрів на 100 км.

GAC Trumpchi E9 Champion Edition PHEV уже надійшов у продаж у Китаї за ціною від 349 800 юанів (48 790 доларів). У майбутньому модель може з'явитися і на інших ринках.

Раніше Фокус писав, що в Китаї презентували електромобіль Weiao Boma за ціною від $5500.