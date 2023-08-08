Позашляхові суперкари Lamborghini та Porsche порівняли в заїзді по прямій (відео)

Lamborghini Huracan Sterrato та Porsche 911 Dakar є прямими конкурентами один для одного. Блогери влаштували кілька заїздів по прямій, щоб визначити переможця.

Блогери влаштували драг-рейсинг між позашляховими суперкарами Lamborghini Huracan Sterrato та Porsche 911 Dakar. Перегони пройшли в кілька етапів. Відео опублікували на YouTube-каналі Carwow.

Lamborghini Huracan Sterrato та Porsche 911 Dakar є прямими конкурентами один для одного й мають багато спільного. Ці авто є позашляховими версіями стандартних суперкарів.

Lamborghini Huracan Sterrato оснащений 5,2-літровим атмосферним двигуном V10 потужністю 610 к.с. і 560 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 3,4 секунди.

Porsche 911 Dakar оснащений 3,0-літровим турбованим опозитним двигуном потужністю 480 к.с. і 570 Нм крутного моменту. Суперкар розганяється від 0 до 100 км/год за 3,4 секунди.

У першому заїзді з місця Porsche 911 Dakar погано стартував. Це дозволило Lamborghini Huracan Sterrato посісти перше місце.

У другому заїзді з місця Porsche 911 Dakar зміг завоювати перемогу. Lamborghini Huracan Sterrato цього разу виявився другим.

У заїзді з ходу Lamborghini Huracan Sterrato все ж вдалося повернути перевагу. Проте Porsche 911 Dakar лише незначно поступився італійському суперкару.

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