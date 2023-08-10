В Україні запрацювали 50 нових камер автофіксації: де вони розташовані

Поліція відновила роботу 31 камери автофіксації та встановила 19 нових комплексів. Вони запрацювали як у населених пунктах, так і на трасах.

Патрульна поліція України посилює контроль за дотриманням швидкісного режиму на дорогах. Відсьогодні запрацювали 50 камер автоматичної фотофіксації. Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

За його словами, поліція відновила роботу 31 комплексу автофіксації, відключеного в лютому 2022 року після початку повномасштабного російського вторгнення. Крім того, встановлено 19 нових камер.

Як і раніше, Патрульна поліція не робить секрету з розташування камер автофіксації — їхні адреси вже опубліковано. Вони розташовані як на вулицях у населених пунктах, так і на трасах.

Де з'явилися нові камери автофіксації в Україні:

м. Бердичів

вул. Одеська, 27, у напрямку до вул. Волочаївської.

м. Кривий Ріг

Нікопольське шосе, 22, у напрямку до вул. 21-ї бригади Національної гвардії;

Нікопольське шосе, 22, у напрямку до Дніпровського шосе.

м. Суми

вул. Харківська, 111, у напрямку до вул. Війська Запорізького.

м. Ужгород

вул. Минайська, 8, у напрямку до вул. Антона Макаренка;

вул. Минайська, 24, у напрямку до просп. Свободи.

м. Чернівці

просп. Незалежності, 125, у напрямку до вул. Героїв Майдану;

просп. Незалежності, 94, у напрямку до вул. Небесної сотні;

вул. Героїв Майдану, 160, у напрямку до вул. Олександра Щербанюка;

вул. Галицький шлях, 46-В, у напрямку до вул. Клубна;

на 0 км+972 автодороги М-19-03 у напрямку до Чернівецької об'їзної дороги.

Вінницька область

на 491 км+090 автодороги М-30 у напрямку до м. Умань;

на 490 км+890 автодороги М-30 у напрямку до м. Вінниця.

Закарпатська область

на 2 км+395 автодороги Н-09 у напрямку до с. Верхній Коропець;

на 7 км+734 автодороги М-08 у напрямку до вул. Доманинської.

Тернопільська область

на 328 км+315 автодороги М-19 у напрямку до м. Тернопіль;

на 268 км+641 автодороги М-19 у напрямку до м. Кременець;

на 158 км+740 автодороги М-30 у напрямку до смт Великі Бірки.

Чернівецька область

на 100 км+356 автодороги Р-62 у напрямку до м. Сторожинець.

Камери автофіксації, які відновили роботу:

м. Вінниця

проспект Юності, 46, у напрямку до вул. Келецької.

м. Львів

вулиця Шевченка, 313, у напрямку до вул. Івана Величковського.

м. Хмельницький

Вінницьке шосе, 8/1, у напрямку до вул. Молдавської;

просп. Миру, 65, у напрямку до Старокостянтинівського шосе.

м. Суми

вул. Харківська, 96, у напрямку до вул. Сергія Табали;

вул. Героїв Сумщини, 10, у напрямку до вул. Кустовської;

вул. Героїв Сумщини, 27, у напрямку до пл. Незалежності;

вул. Героїв Крут, 20, у напрямку до вул. Івана Харитоненка.

Житомирська область

на 127 км+246 автодороги М-06 у напрямку до м. Києва;

на 230 км+853 автодороги М-06 у напрямку до м. Рівне.

Івано-Франківська область

на 240 км+283 автодороги Н-09 у напрямку до вул. Грушевського.

Київська область

на 21 км+730 автодороги М-06 у напрямку до с. Капітанівка;

на 21 км+810 автодороги М-06 у напрямку до м. Києва;

на 66 км+250 автодороги М-06 у напрямку до м. Житомир;

на 24 км+400 автодороги М-05 у напрямку до с. Віта-Поштова;

на 24 км+700 автодороги М-05 у напрямку до смт Глеваха;

на 15 км+250 автодороги М-05 у напрямку до м. Києва;

на 15 км+740 автодороги М-05 у напрямку до с. Віта-Поштова;

на 9 км +784 автодороги Р-01 у напрямку до м. Києва;

на 9 км +994 автодороги Р-01 у напрямку до м. Обухів;

на 49 км+150 автодороги М-03 у напрямку до м. Харків;

на 37 км+700 автодороги М-07 у напрямку до смт Ворзель.

Кіровоградська область

на 248 км+169 автодороги М-05 у напрямку до м. Одеса.

Львівська область

на 555 км+730 автодороги М-06 у напрямку до м. Львова;

на 555 км+662 автодороги М-06 у напрямку до с. Красів;

на 439 км+352 автодороги М-06 у напрямку до вул. Перемоги;

на 541+296 автодороги М-06 у напрямку до м. Кам'янопіль;

на 16 км+153 автодороги М-11 у напрямку до м. Львів;

на 21+671 автодороги М-10 у напрямку до м. Львів.

Одеська область

на 465 км+483 автодороги М-05 у напрямку до м. Києва.

Чернігівська область

на 11 км+903 автодороги Н-27 у напрямку до вул. м. Мена.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні спростили процедуру реєстрації автомобілів.

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