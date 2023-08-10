Альтернатива кросоверу: Hyundai показали незвичайний позашляховий мінівен за $21 500 (фото)

Мінівен Hyundai Stargazer X отримав позашляховий обвіс, а його кліренс сягає 200 мм. Сімейна модель запропонована у версіях на 6 і 7 місць.

Лінійку Hyundai Stargazer 2023 поповнила нова позашляхова версія X. Бюджетний 4,5-метровий мінівен підвищеної прохідності презентували на автошоу в Джакарті. Про це повідомляється на офіційному сайті Hyundai.

Кліренс зріс до 200 мм Фото: Hyundai

Новий Hyundai Stargazer X зберігає авангардний дизайн з однооб'ємним силуетом і тоненькою діодною смугою на всю ширину кузова в дусі старшого брата Staria. Від стандартної моделі він відрізняється пластиковим обвісом, рейлінгами і 17-дюймовими дисками з позашляховою гумою, а його кліренс зріс до 200 мм.

У салоні встановлено цифрову панель приладів Фото: Hyundai

Салон Hyundai Stargazer X оздоблений коричневою еко-шкірою. Доступні версії на 6 і 7 місць. Мінівен отримав цифровий щиток приладів і 8,0-дюймовий тачскрін, також комплектація охоплює клімат-контроль, круїз-контроль, камеру заднього виду, системи контролю смуги руху і "сліпих" зон.

Мінівен Hyundai Stargazer X оснащений 1,5-літровим 115-сильним двигуном, як у седана Accent 2023 року. У парі з ним працює варіатор, а привід у авто виключно передній.

На вибір запропонують версії на 6 і 7 місць Фото: Hyundai

Позашляховий Hyundai Stargazer X відчутно дорожчий за звичайний мінівен. Якщо базова модель коштує в еквіваленті 16 000 доларів, то варіант підвищеної прохідності — 21 500 доларів. Продажі стартують найближчим часом.

Раніше Фокус повідомляв, що на автосалоні в Джакарті також дебютував найдоступніший кросовер Mitsubishi.

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