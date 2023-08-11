Королівська "п'ятірка" BMW 1987 року пішла з молотка за $140 000 (фото)
BMW M5 E28 — найперший заряджений седан від підрозділу Motorsport. Він оснащений 286-сильною шісткою і здатний розвинути 250 км/год.
У США на аукціоні Bring a Trailer продали BMW M5 1987 року. За спортивний седан із пробігом 252 000 км виручили 140 000 доларів. Про це повідомляється на офіційному сайті аукціону.
Найперший BMW M5 є раритетом, адже всього випустили 2240 спортивних седанів. Утім, це авто приблизно у 2-3 рази дорожче, адже у нього цікава історія.
Власником BMW M5 E28 був король Швеції Карл XVI Густав. Монарх є шанувальником швидкої їзди і в різний час володів кількома Ferrari і Porsche, а також BMW M3 CSL і AC Cobra.
У 2023 році спортивний седан BMW опинився в США. Незважаючи на великий пробіг, він добре збережений, а також пройшов техобслуговування.
BMW M5 E28 — найперший заряджений седан від підрозділу BMW Motorsport. "П'ятірка" оснащена 3,5-літровою рядною шісткою потужністю 286 к. с. і 5-ступінчастою механічною КПП. Розгін до 100 км/год займає 6,1 с, а максимальна швидкість обмежена на 250 км/год.
Королівський BMW M5 багато оснащений. Його салон оздоблений шкірою, є кондиціонер, підсилювач керма, магнітола Blaupunkt і електропривод сидінь із пам'яттю налаштувань. Поліпшити керованість покликаний самоблокувальний диференціал.
Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили дуже рідкісний 90-річний Bugatti Ральфа Лорена.
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