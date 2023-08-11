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Експерти назвали найкращі електромобілі з пробігом (фото)

Владислав Григорʼєв
Фото: Tesla | Tesla Model 3 пропонує відмінну динаміку та великий запас ходу

До рейтингу увійшли 10 вживаних електромобілів у різних цінових сегментах. Експерти розповіли про плюси та мінуси кожної моделі.

Британські експерти назвали 10 найкращих електромобілів з пробігом. Ці моделі мають більше переваг, ніж у конкурентів. Рейтинг опублікували на сайті What Car?

Серед електромобілів існує безліч моделей у різних цінових сегментах. Проте підібрати відповідний автомобіль не так і просто. Експерти вирішили спростити це завдання.

У рейтингу представлені найкращі електромобілі з пробігом. Експерти виділили плюси та мінуси цих моделей.

Топ 10 найкращих електромобілів з пробігом:

10. Kia e-Niro

Kia e-Niro вирізняється високим рівнем практичності
Фото: Kia

Kia e-Niro не зробив революцію на ринку електромобілів, але він став чудовою альтернативою для популярного Nissan Leaf. Це дуже практичний кросовер з великим запасом ходу.

Плюси:

  • великий запас ходу;
  • просторий інтер'єр;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • висока вартість;
  • повільна зарядка.

9. Porsche Taycan

Porsche Taycan має відточену керованість
Фото: Porsche

Porsche Taycan став серйозним конкурентом у сегменті преміальних електромобілів. Додайте до цього відточену керованість і ви отримаєте чудовий спортивний седан.

Плюси:

  • відмінна динаміка;
  • приємна керованість;
  • розкішний інтер'єр.

Мінуси:

  • висока вартість;
  • небагате оснащення в базових комплектаціях;
  • не найбільший запас ходу.

8. MG 5

MG 5 має великий запас ходу
Фото: Auto Express

MG 5 попри невеликий цінник, має безліч переваг порівняно з конкурентами. У цього електромобіля великий багажник і багате оснащення вже в базовій комплектації.

Плюси:

  • великий запас ходу;
  • невисока вартість;
  • практичний інтер'єр.

Мінуси:

  • незручна інформаційно-розважальна система;
  • неприємна керованість;
  • повільна зарядка.

7. Skoda Enyaq

Skoda Enyaq пропонує високу плавність ходу
Фото: Skoda

Skoda Enyaq пропонує високу плавність ходу і практичний інтер'єр. Також цей електрокросовер має великий запас ходу.

Плюси:

  • просторий інтер'єр;
  • багате оснащення;
  • висока плавність ходу.

Мінуси:

  • не найшвидший;
  • неприємна керованість;
  • незручна інформаційно-розважальна система.

6. Volkswagen ID.3

Volkswagen ID.3 має приємну керованість
Фото: Volkswagen

Volkswagen ID.3 пропонує все те, що ви очікуєте побачити в сегменті компактних електромобілів. Це практичний автомобіль із приємною керованістю та великим запасом ходу.

Плюси:

  • приємна керованість;
  • великий запас ходу;
  • просторий інтер'єр.

Мінуси:

  • дешеві матеріали в інтер'єрі;
  • низька надійність;
  • незручна інформаційно-розважальна система.

5. Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace дуже технологічний електромобіль
Фото: Jaguar

Jaguar I-Pace поєднує в собі технологічність і високий рівень розкоші. Цей електромобіль також пропонує стильний дизайн екстер'єру.

Плюси:

  • безліч версій на вибір;
  • приємна керованість;
  • стильний дизайн.

Мінуси:

  • погана шумоізоляція;
  • поганий огляд ззаду;
  • низький рівень надійності.

4. Audi E-tron

Audi E-tron має високий рівень практичності
Фото: Audi

Audi E-tron став першим повністю електричним кросовером бренду. Ця модель має високий рівень практичності та розкішний інтер'єр.

Плюси:

  • комфортна підвіска;
  • висока плавність ходу;
  • розкішний інтер'єр.

Мінуси:

  • невеликий запас ходу;
  • незручна інформаційно-розважальна система;
  • не найприємніша керованість.

3. Hyundai Kona Electric

Hyundai Kona Electric має непогану динаміку
Фото: Hyundai

Електрична версія Hyundai Kona пропонує високий рівень практичності та великий запас ходу. Також ця модель має непогану динаміку.

Плюси:

  • великий запас ходу;
  • відмінна динаміка;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • мало місця на задньому ряду сидінь;
  • не найприємніша керованість.

2. Renault Zoe

Renault Zoe пропонує приємну керованість
Фото: Renault

Renault Zoe є одним із найкращих бюджетних електромобілів. Ця модель пропонує приємну керованість і великий запас ходу.

Плюси:

  • низька вартість;
  • приємна керованість;
  • великий запас ходу.

Мінуси:

  • малопотужна силова установка;
  • не найкращі гальма;
  • неякісний інтер'єр.

1. Tesla Model 3

Tesla Model 3 стала лідером цього рейтингу
Фото: Tesla

Tesla Model 3 домоглася величезних успіхів на ринку електромобілів. Цей електрокар має великий запас ходу і відмінну динаміку.

Плюси:

  • відмінна динаміка;
  • великий запас ходу;
  • високий рівень практичності.

Мінуси:

  • низька якість складання;
  • не найкраща керованість.

Раніше Фокус повідомляв, що британські експерти назвали 10 найкращих сімейних автомобілів з пробігом.