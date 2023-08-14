Коли в Україні запрацює онлайн-реєстрація авто — роз'яснення МВС

Зареєструвати авто онлайн можна буде за допомогою застосунку "Дія". Номерні знаки і техпаспорт покупцеві вишлють поштою.

В Україні з вересня збираються впровадити нову послугу для автомобілістів — оформлення договору купівлі-продажу транспортного засобу через додаток "Дія". Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий, повідомляє агентство УНН.

"Наприкінці вересня плануємо разом із Мінцифри запровадити оформлення договору купівлі-продажу автомобіля онлайн. Громадянам не потрібно буде безпосередньо приходити до територіального сервісного центру, а вони зможуть через застосунок "Дія" оформити відповідний договір купівлі-продажу та отримати поштою номерний знак і свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу", — зазначив Богдан Драп'ятий.

Дану анонсували ще торік і спеціально для її впровадження змінили законодавство, виділивши експертне обстеження авто з процедури реєстрації.

Договір купівлі-продажу авто можна буде оформити безпосередньо в застосунку "Дія". Після цього потрібно подати заявку на реєстрацію/перереєстрацію авто. Вона надійде в сервісний центр МВС і в разі її затвердження покупцеві вишлють номери авто і техпаспорт.

Нагадаємо, що з 6 серпня поставити транспортний засіб на облік можуть працівники автосалонів, якщо це побажає покупець.

Також Фокус повідомляв, що в Україні запрацювала онлайн-бронь автомобільних номерів.