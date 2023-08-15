Не впізнати: новий Mitsubishi Pajero Sport 2024 показали за рік до прем'єри (фото)

Mitsubishi Pajero Sport стане більшим і соліднішим на вигляд. Позашляховик отримає сучасні системи безпеки і потужніший турбодизель.

Опубліковано рендери Mitsubishi Pajero Sport нового покоління. Рамний позашляховик мають презентувати в другій половині 2024 року, а з початку 2025-го він надійде в продаж. Про це повідомляє австралійський сайт Drive.

Новий Mitsubishi Pajero Sport залишиться родичем пікапа L200. Саме фото цієї моделі і скористалися дизайнери під час створення рендерів.

Позашляховик отримає 204-сильний турбодизель Фото: drive.com.au

Зовнішність Mitsubishi Pajero Sport 2025 зазнає кардинальних змін. Своїм дизайном позашляховик повторюватиме новий Mitsubishi L200, тобто стане соліднішим і брутальнішим на вигляд. У автомобіля величезна решітка радіатора, м'язисті розширені крила і "двоповерхова" діодна оптика. Крім того, він стане більшим.

Салон Pajero Sport на рендерах не показали, але відомо, що він повторюватиме інтер'єр Mitsubishi L200 2024. Це означає, що якість матеріалів покращиться, а на центральній панелі встановлять збільшений тачскрін. Оснащення поповнять нові системи безпеки.

Салон запозичать у спорідненого L200 Фото: Mitsubishi

Очікується, що новий Mitsubishi Pajero Sport отримає 2,4-літровий турбодизель на 204 к. с. і 470 Нм. У парі з ним працюватиме 8-ступінчаста автоматична КПП. Звісно, збережеться повний привід Super Select зі знижувальною передачею, причому його доповнять новими режимами для різних типів бездоріжжя. Основним конкурентом моделі буде новий Toyota Land Cruiser 250.

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