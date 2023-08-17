800 сил і 3 секунди до сотні: презентовано найекстремальніший суперкар Porsche (фото)

Суперкар Ruf CTR 3 Evo створено на базі Porsche Cayman. Купе оснащене 800-сильним турбомотором і здатне розвинути швидкість понад 380 км/год.

У Каліфорнії презентовано новий Ruf CTR 3 Evo. Надпотужний суперкар випустять лімітованою серією, а його вартість становитиме 725 000 доларів. Про авто розповіли на сторінці Ruf у Facebook.

Ззаду з'явилося антикрило

Суперкар Ruf CTR 3 Evo — радикально перероблене купе Porsche Cayman. У цьому немає нічого дивного, адже німецька компанія виконує тюнінг Porsche з 80-х років.

Втім, від Porsche Cayman у Ruf CTR 3 Evo мало що залишилося. Суперкар отримав повністю новий обтічний кузов із карбону і кевлара. Поліпшити аеродинаміку покликані обвіс і велике антикрило.

Салон оздоблений карбоном і алькантарою

В оздобленні салону поєднуються карбон і алькантара. Суперкар Porsche отримав спортивні ковшоподібні сидіння з тоненьким каркасом із вуглеволокна.

Потужність 3,8-літрової опозитної шістки з двома турбінами підняли до 800 к. с., а крутний момент — до 990 Нм. Розгін до 100 км/год займає близько 3 с, а максимальна швидкість перевищує 380 км/год.

Суперкар оснащений 800-сильним турбомотором

Суперкар Porsche Ruf CTR 3 Evo доступний із 6-ступінчастою механічною КПП і 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями. Також у Ruf допрацювали підвіску Porsche Cayman і встановили карбоново-керамічні гальма діаметром 380 мм.

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