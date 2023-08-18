General Motors показали недорогий і економічний кросовер за $13 700 (фото)

Wuling Nebula — бюджетний 4,6-метровий кросовер з оригінальною передньою частиною. Модель запропонують виключно в гібридному виконанні.

Опубліковано офіційні фото Wuling Nebula. Недорогий кросовер надійде в продаж з осені за ціною від 13 700 доларів. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

У кросовера оригінальний дизайн передньої частини Фото: General Motors

Новий Wuling Nebula — бюджетний кросовер С-класу з оригінальним дизайном. У нього вигнутий капот і рельєфні боковини. Широка решітка радіатора поєднується з "двоповерховою" світлодіодною оптикою, а ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова. За розмірами авто можна порівняти з Toyota RAV4 і Mitsubishi Eclipse Cross.

Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова Фото: General Motors

Габарити Wuling Nebula 2023:

довжина — 4610 мм;

ширина — 1810 мм;

висота — 1670 мм;

колісна база — 2700 мм.

Салон Wuling Nebula поки не розсекречено, але відомо, що на передній панелі встановлять два дисплеї. Також відомо, що серед доступних для кросовера опцій будуть великий панорамний дах і камери кругового огляду, а 17-дюймові диски стануть стандартними.

Топова версія отримає великий панорамний дах Фото: General Motors

Кросовер Wuling Nebula оснастять гібридною установкою, що складається з 2,0-літрової бензинової четвірки на 136 к. с. і електромотора. Привід у авто буде виключно переднім.

Нагадаємо, що бренд Wuling створений концернами General Motors і SAIC. Він робить ставку на дешеві електромобілі, але випускає і бензинові моделі.

Раніше Фокус повідомляв, що Wuling презентував недорогого конкурента Tesla Model 3 за $20 000.

Також ми писали, що General Motors допомогли Honda створити розкішний електрокросовер.