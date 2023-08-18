Новий Sandero стане недорогим електромобілем: зображення і подробиці

Новий Dacia Sandero 2027 залишиться компактним і відносно доступним. Запас ходу електромобіля буде невеликим.

В інтернеті опубліковано рендери Dacia Sandero четвертого покоління. Бюджетна модель дебютує в 2027 році і зазнає великих змін — стане бюджетним електрокаром. Про це повідомляє сайт Motor1.

Дизайн передньої частини буде виконаний у новому фірмовому стилі Фото: Motor1.com

На рендерах електромобіль Dacia Sandero зберігає знайомий силует, але передня частина хетчбека виконана в новому фірмовому стилі — з хромованою решіткою радіатора і довгастими фарами.

Раніше Генеральний директор Dacia Денис Ле Вот розповів, що новий Sandero залишиться компактною моделлю В-класу і збереже невисокий цінник. Водночас, не варто очікувати від нього величезного запасу ходу в 500 км. Також він повідомив, що в лінійці залишиться позашляховий варіант на кшталт Sandero Stepway.

Електромобіль Renault/Dacia Sandero побудують на сучасній платформі CMF-B EV. Її також використовуватимуть нові Renault 4, Renault 5 і Nissan Micra, однак Sandero для здешевлення отримає батарею меншої ємності, ніж у побратимів.

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