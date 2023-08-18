Катастрофа Freemantle Highway: який зараз вигляд має згоріле судно з автомобілями (фото)

У трюмах Freemantle Highway залишаються згорілі дотла автомобілі. Водночас близько тисячі машин не постраждали під час пожежі.

Опубліковано фото з судна-автовоза Freemantle Highway, яке серйозно постраждало від пожежі наприкінці липня. Зараз обгорілий корабель пришвартований у нідерландському порту Емсхавен. Знімки опублікувалоновинне агентство RTL News.

На фото видно, що корпус судна серйозно постраждав, а автомобілі всередині серйозно обгоріли. Від багатьох машин залишився тільки обгорілий каркас. На фото можна ідентифікувати згорілі Mini Cooper, Porsche 911 і Taycan.

У трюмах судна залишаються сотні згорілих авто Фото: RTL News

Водночас наголошується, що далеко не всі авто на судні Freemantle Highway знищені або пошкоджені. Близько тисячі машин зовсім не постраждали, але їх все одно доведеться утилізувати. Загальні збитки від катастрофи становитимуть близько 300 мільйонів євро.

Наразі все ще триває розслідування причин катастрофи, але основна версія залишається незмінною — судно з автомобілями згоріло через самозаймання електрокара.

Усі авто з Freemantle Highway відправлять на утилізацію Фото: RTL News

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Нагадаємо, що корабель Freemantle Highway віз 3784 автомобілі з німецького порту Бременхафен до єгипетського Порт-Саїда. Більшість із них були новими BMW і Mercedes-Benz, а 498 — виявилися електромобілями.

Команда не змогла самостійно загасити пожежу і подала сигнал лиха. Рятувальникам вдалося підібрати 23 членів екіпажу, але одна людина в катастрофі загинула.

Причини пожежі встановлюють експерти Фото: RTL News

Пожежу на судні з автомобілями виявилося непросто загасити — її ліквідація зайняла кілька днів. Після цього судно відбуксирували в Емсхавен.

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