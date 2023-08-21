Нова Skoda Superb 2024 розсекречена за місяць до презентації (фото)

Нова Skoda Superb збереже знайомий дизайн, але стане більшою і просторішою всередині. Поряд із бензиновими і дизельними версіями запропонують гібрид, що підзаряджається.

В інтернет потрапило шпигунське фото Skoda Superb нового покоління. Флагманська модель чеської марки буде представлена у вересні. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

На фото потрапив універсал Skoda Superb Combi — його зняли в Німеччині. Автомобіль зберіг знайомий гранований дизайн із рельєфними боковинами. Решітка радіатора стала ширшою, а фари — навпаки, тоншими.

Нова Skoda Superb дебютує у вересні Фото: Skoda

Раніше було опубліковано характеристики Skoda Superb 2024. Універсал підріс у довжину до 4912 мм, а ліфтбек — до 4902 мм. Ширина становить 1849 мм, висота — 1481 мм, а колісна база — 2841 мм.

Нова Skoda Superb стане просторішою всередині, а об'єм багажника зросте до 690 л в універсалі та 645 л — у ліфтбеку. У салоні з'являться новий віртуальний щиток приладів і великий 12,9-дюймовий тачскрін.

Skoda Superb 2024 збереже платформу MQB. Модель оснащуватимуть бензиновими турбомоторами об'ємом 1,5 і 2,0 л, а також 2,0-літровими турбодизелями потужністю від 150 до 265 к.с.

Очікується і 218-сильний гібрид Skoda Superb, що підзаряджається. Покупцям запропонують версії з переднім і повним приводом. Модель випускатимуть на підприємстві в Братиславі разом зі спорідненим Volkswagen Passat B9.

Раніше Фокус повідомляв, що Skoda оновила свої доступні моделі Scala і Kamiq.

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