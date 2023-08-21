У США помітили автовози з новенькими пікапами Tesla Cybertruck (фото)

Перші серійні Tesla Cybertruck перевозять зі складального підприємства в Техасі на основний завод у Каліфорнії. На автовозах нарахували щонайменше 9 пікапів.

Виробництво Tesla Cybertruck поступово набирає обертів. На дорогах США все частіше бачать автовози з електропікапами. Їхні фото публікують у соцмережах.

Tesla Cybertruck привозять на підприємство у Фрімонті

Зокрема, електричні пікапи Tesla Cybertruck на автовозах бачили в Каліфорнії. Пізніше з'явилися їхні фото на парковці основного підприємства Tesla у Фрімонті. Загалом нарахували щонайменше 9 Cybertruck.

На фото потрапили автомобілі першої пробної партії

Слід зазначити, що електромобілі Tesla Cybertruck випускають у Техасі. У Фрімонт їх привозять для тестів або ж перевірки на дефекти. Як відомо, поки що триває складання авто пробної серії, які не надійдуть у продаж.

Покупцям же перші електрокари Tesla Cybertruck поставлять наприкінці вересня, а на планові обсяги виробництва гігафабрика Tesla в Техасі вийде у 2024 році. Раніше Ілон Маск повідомляв, що щорічно планують випускати від 250 000 до 500 000 пікапів.

Перші Tesla Cybertruck поставлять покупцям наприкінці вересня

Раніше стало відомо, що нова Tesla Cybertruck досягає 5,9 м у довжину і 2,15 м завширшки. Топовий електропікап зможе розганятися до 100 км/год за 2,9 с, розвивати 210 км/год і буксирувати 6,3-тонний причіп. Його запас ходу становитиме близько 800 км.

Раніше Фокус розповідав про дослідження, яке показало, що Tesla завищує запас ходу своїх електрокарів.

Також ми писали, що у США презентували конкурента Tesla Cybertruck.