Знайомий незнайомець: в Україні з'явився флагманський 300-сильний кросовер Suzuki (фото)

Кросовер Suzuki Across — брат-близнюк Toyota RAV4. Модель пропонують виключно в гібридному виконанні і вона здатна проїхати 74 км на електротязі.

В Україну приїхав новий Suzuki Across. Кросовер на швейцарських номерах помітили в Києві, а його фото опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Кросовер Suzuki Across офіційно не представлений в Україні, але продається в Європі. Мало того, він є флагманом у європейській лінійці марки.

Кросовер здатний розігнатися до 100 км/год за 6 с Фото: Topcars UA

Новий Suzuki Across виглядає дуже знайомо, адже в його основі лежить популярний кросовер Toyota RAV4 нинішнього покоління. Від побратима він відрізняється зовні дизайном передньої частини з величезною решіткою радіатора і розкосими фарами, а в салоні встановлено інше кермо.

Оскільки Suzuki Across позиціонується як флагман, то модель багато оснащена. В Європі її пропонують тільки в одній багато оснащеній версії з електроприводом і вентиляцією сидінь, камерами кругового огляду, адаптивним круїз-контролем.

До того ж, кросовер Suzuki Across доступний виключно в потужній гібридній версії. Він оснащений 306-сильною установкою від Toyota RAV4 Plug-In з 2,5-літровою бензиновою четвіркою і парою електромоторів.

Новий Suzuki Across здатний розігнатися до 100 км/год за 6 с, а його максимальна швидкість обмежена на 180 км/год. Водночас гібрид, що заряджається, може проїхати 74 км в електричному режимі і витрачає лише 1,2 л/100 км у комбінованому циклі.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні помітили культовий DeLorean з фільму "Назад у майбутнє".

Також ми писали, що Suzuki готують свій перший електрокросовер.