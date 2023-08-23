У покинутому особняку знайшли культовий спорткар Fiat: він роками стояв на місці (відео)

Fiat 850 Spider є одним з чотирьох раритетних автомобілів, які знайшли на території покинутого особняка. Цей спорткар оснащений 52-сильним двигуном, який розташований ззаду.

У Франції в гаражі покинутого особняка знайшли колекцію раритетних автомобілів. Серед них є справжня італійська "перлина". Відео опублікували на YouTube-каналі Abandoned World Explorer.

Цей особняк є занедбаним уже майже 20 років. Його власники залишили майже все майно всередині під час переїзду.

Зовні припарковані два раритетні автомобілі — Peugeot 206 і Renault Clio. У гаражі стоїть універсал Peugeot 405, а за ним розташований спорткар Fiat 850 Spider.

Цей спорткар пофарбований у червоний колір. Його двигун розташований позаду.

Інтер'єр сильно пошкоджений Фото: Скриншот

Fiat 850 Spider перебуває далеко не в найкращому стані. Автомобіль вкрився товстим шаром пилу та зазнав кількох пошкоджень.

Автомобіль не в найкращому стані Фото: Скриншот

Під капотом можна знайти заводський 903-кубовий двигун. Він видавав 52 к.с., що давало змогу розвивати легкому кабріолету швидкість понад 140 км/год.

Спорткар зберіг свій двигун Фото: Скриншот

Щоб відновити цей Fiat 850 Spider, потрібно вкласти багато грошей. Проте цей екземпляр можна буде вигідно продати на аукціоні.

Загалом було випущено 140 000 екземплярів Fiat 850 Spider. Тільки невелику частину з них можна зустріти в наші дні.

Раніше Фокус розповів, що в Німеччині знайшли кладовище рідкісних раритетних автомобілів.