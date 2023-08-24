На продаж виставили нестандартний бюджетний електромобіль BMW 60-х (фото)

Спочатку цей BMW 700 CS оснащувався малопотужним бензиновим двигуном. Автомобіль має відмінний стан і не потребує ремонту.

На аукціон CarAndClassic виставили бюджетне купе BMW 700 CS 1964 року. Заводський двигун автомобіля замінили електромотором. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

BMW 700 CS випускали з 1960 до 1964 року. Це було недороге задньомоторне купе на базі моделі BMW 600.

Цей BMW 700 CS пофарбований у білий колір. Автомобіль пройшов повну реставрацію у 2020 році.

BMW 700 CS відреставрували у 2020 році Фото: CarAndClassic

Авто примітне розташуванням керма з правого боку та електромотором під капотом. Переобладнання в електромобіль здійснила компанія eDub Services у 2021 році.

Цікаво те, що заводську чотириступінчасту коробку передач вирішили залишити. Передачі потрібно вибирати заздалегідь перед початком руху.

Автомобіль зберіг механічну коробку передач Фото: CarAndClassic

Перша передача використовується для дуже низьких швидкостей, друга має обмежену максимальну швидкість, але швидше прискорення, а третя — підходить для універсального режиму руху. Четверта передача зарезервована для високошвидкісного руху.

Електромотор живиться від акумулятора LG Chem місткістю 26 кВт⋅год. Максимальний запас ходу становить 161 км на одному заряді.

Унікальний BMW 700 CS може піти з молотка більш ніж за 31 700 доларів. Торги за лот почнуться вже 24 серпня.

Раніше Фокус писав, що в Італії презентували новий електрокар Fiat Topolino.