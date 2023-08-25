Ціна $15 900 і запас ходу 430 км: General Motors показали преміальний електромобіль (фото)
Електромобіль Buick Velite 6 — недорогий преміальний хетчбек С-класу зі збільшеним кліренсом. Він оснащений 177-сильним мотором і може проїхати 430 км без підзарядки.
На автошоу в китайському Ченду презентували новий Buick Velite 6. Найдоступніший електромобіль від преміального підрозділу General Motors пройшов модернізацію і незабаром надійде в продаж за ціною від 112 800 до 115 800 юанів ($15 500 — 15 900). Про це повідомляється на офіційному сайті американського автовиробника.
Електромобіль Buick Velite 6 — позашляховий хетчбек зі збільшеним кліренсом на кшталт DS 4. У нього клиноподібний силует, довгий капот і рельєфні боковини. Модель є досить великою, за мірками С-класу.
Габарити Buick Velite 6:
- довжина — 4673 мм;
- ширина — 1817 мм;
- висота — 1519 мм;
- колісна база — 2660 мм.
У салоні на передній панелі встановлено 10-дюймові дисплеї віртуальної панелі приладів і мультимедіа. Базова комплектація охоплює клімат-контроль і доступ до салону зі смартфона.
Новий Buick Velite 6 тепер доступний тільки в електричному виконанні, хоча раніше пропонували і гібрид, що заряджається. Крос-хетчбек оснащений 177-сильним мотором і літій-залізо-фосфатною батареєю ємністю 50,3 кВт∙год. Заявлений запас ходу становить 430 км.
Раніше Фокус розповідав, що General Motors представили бюджетну альтернативу Tesla Model 3 за $20 000.
Також ми писали, що американський концерн готує електричного конкурента Ford Bronco.