Ціна $15 900 і запас ходу 430 км: General Motors показали преміальний електромобіль (фото)

Електромобіль Buick Velite 6 — недорогий преміальний хетчбек С-класу зі збільшеним кліренсом. Він оснащений 177-сильним мотором і може проїхати 430 км без підзарядки.

На автошоу в китайському Ченду презентували новий Buick Velite 6. Найдоступніший електромобіль від преміального підрозділу General Motors пройшов модернізацію і незабаром надійде в продаж за ціною від 112 800 до 115 800 юанів ($15 500 — 15 900). Про це повідомляється на офіційному сайті американського автовиробника.

У електрокара збільшено кліренс Фото: General Motors

Електромобіль Buick Velite 6 — позашляховий хетчбек зі збільшеним кліренсом на кшталт DS 4. У нього клиноподібний силует, довгий капот і рельєфні боковини. Модель є досить великою, за мірками С-класу.

Габарити Buick Velite 6:

довжина — 4673 мм;

ширина — 1817 мм;

висота — 1519 мм;

колісна база — 2660 мм.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: General Motors

У салоні на передній панелі встановлено 10-дюймові дисплеї віртуальної панелі приладів і мультимедіа. Базова комплектація охоплює клімат-контроль і доступ до салону зі смартфона.

Новий Buick Velite 6 тепер доступний тільки в електричному виконанні, хоча раніше пропонували і гібрид, що заряджається. Крос-хетчбек оснащений 177-сильним мотором і літій-залізо-фосфатною батареєю ємністю 50,3 кВт∙год. Заявлений запас ходу становить 430 км.

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