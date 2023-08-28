Їх випущено тільки 3000: в Україні помічено унікальний універсал Lexus (фото)

Lexus IS першого покоління пропонували у версії SportCross із кузовом універсал. Виготовили лише 3000 таких автомобілів і зараз вони є раритетом.

У Києві сфотографували рідкісний Lexus IS SportCross 2003 року. Це єдиний універсал за всю історію преміального японського бренду. Його знімки з 'явилися на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Кузов універсал пропонували виключно для Lexus IS першого покоління. З 2001 по 2005 роки випустили близько 3000 цих авто, тобто модель була доволі рідкісною.

Випущено лише 3000 Lexus IS SportCross Фото: Topcars UA

Lexus IS SportCross — доволі нетиповий універсал. Завдяки відносно короткому задньому звису та великому куту нахилу стійок даху він більше нагадував хетчбеки. У авто оригінальні ліхтарі та невеликий спойлер на даху.

Салон Lexus IS SportCross також доволі оригінальний. Універсал отримав спортивне кермо та незвичний спідометр із циферблатами всередині. Цікаво, що багажник SportCross менший, ніж у седана Lexus IS — 380 л проти 400.

У салоні звертає на себе увагу оригінальний спідометр Фото: Lexus

Конкретно цей універсал Lexus IS SportCross оснащений 2,0-літровою рядною шісткою потужністю 155 к. с. Розгін до 100 км/год займає 9,5 с, а максимальна швидкість становить 215 км/год. У лінійці також була більш потужна 3,0-літрова версія на 218 к. с.

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