Понад 700 сил і витрата 2 л на 100 км: представлено найпотужніший Porsche Cayenne (фото)

Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid оснащений 739-сильною гібридною установкою. Спортивний кросовер здатний розігнатися до 100 км/год менш, ніж за 4 секунди і може проїхати 82 км на електротязі.

Лінійку оновленого Porsche Cayenne поповнила топова версія Turbo E-Hybrid. Спортивний кросовер надходить у продаж за ціною від 176 324 євро. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті Porsche.

Кросовер отримав 739-сильну гібридну установку Фото: Porsche

Як і раніше, гібрид Porsche Cayenne Turbo оснащений 4,0-літровим турбованим V8 і електромотором, однак віддачу силової установки збільшили до 739 к. с. і 950 Н∙м. Це найпотужніший Porsche Cayenne в історії.

Стандартний кросовер Porsche розганяється до 100 км/год за 3,7 с і розвиває 25 км/год. Купеподібна версія GT дещо швидша — 3,6 с до сотні та максимальні 305 км/год.

Купеподібний варіант у виконанні GT швидший за стандартну модель Фото: Porsche

Ємність батареї збільшили до 25,9 кВт∙год, що дає змогу проїжджати до 82 км на електротязі. Повна зарядка гібрида займає 2,5 години. Заявлена витрата палива в комбінованому режимі становить 2 л на 100 км.

Усі Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid отримали спортивну пневмопідвіску, а варіант GT також оснащений керованими задніми колесами і карбоново-керамічними гальмами. За доплату запропоновано активні стабілізатори.

У салоні встановлено спортивне кермо Фото: Porsche

Візуально стандартна та купеподібна версія кросовера повторюють бензиновий Porsche Cayenne Turbo 2023. Стандартними є матричні фари та 22-дюймові диски. У салоні дещо змінено оздоблення, а також встановлено спортивні крісла і кермо, оснащені електроприводом і підігрівом.

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