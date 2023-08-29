В Японії всі заводи Toyota зупинилися через масштабний збій

Усі заводи Toyota на території Японії припинили роботу через збій програмного забезпечення. Причини інциденту встановлюють, але відомо, що збій не пов'язаний з кібератаками.

Toyota в ніч на 29 серпня зупинила всі 14 своїх підприємств на території Японії. Причина — масштабний системний збій. Про це повідомляє агентство Reuters.

Спочатку внаслідок збою припинили роботу 12 заводів Toyota Motor в Японії — туди перестали надходити комплектуючі для складання. Підприємства в префектурах Фукуока і Кіото продовжили роботу, але з часом довелося зупинити і їх. Загалом зупинено 25 складальних ліній, на які припадає третина глобального виробництва концерну.

З'ясувалося, що причиною нештатної ситуації став збій програмного забезпечення, яке забезпечує управління поставками комплектуючих для складання автомобілів. Заявлено, що він не пов'язаний із кібератакою, на відміну від іншого збою, що стався в березні 2022 року.

Наразі триває розслідування причин інциденту, а також ліквідація його наслідків. У Toyota обіцяють запустити конвеєри підприємств уже завтра, 30 серпня.

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